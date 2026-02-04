На Украине раскрыли схему завладения агропродукции на 695 тысяч долларов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проходящий по делу о взятке депутат Верховной рады Анатолий Гунько совместно с депутатом Киевского областного совета организовали схему по присвоению урожая зерновых культур на общую сумму 695 тысяч долларов, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Имя депутата не называется, но, по данным украинских СМИ, речь о депутате Рады Анатолии Гунько, который с августа 2023 года проходил по делу о вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов.

НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) совместно с СБУ (Службой безопасности Украины – ред.) разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы … учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Организаторы - народный избранник, обвиняемый в получении от агрария 85 тысяч долларов взятки, и депутат Киевского областного совета … государству причинили ущерб почти на 30 миллионов гривен (695 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что речь идет о двух эпизодах, происходивших в 2021 и 2022 годах. По данным следствия, в 2021 году депутат Рады с сообщниками организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях , общей стоимостью 633 тысячи долларов. В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции. Чтобы скрыть преступление реальное количество собранного зерна не отразили в документах.