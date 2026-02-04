https://ria.ru/20260204/ukraina-2072335120.html
На Украине раскрыли схему завладения агропродукции на 695 тысяч долларов
На Украине раскрыли схему завладения агропродукции на 695 тысяч долларов - РИА Новости, 04.02.2026
На Украине раскрыли схему завладения агропродукции на 695 тысяч долларов
Проходящий по делу о взятке депутат Верховной рады Анатолий Гунько совместно с депутатом Киевского областного совета организовали схему по присвоению урожая... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T23:34:00+03:00
2026-02-04T23:34:00+03:00
2026-02-04T23:34:00+03:00
в мире
украина
полтавская область
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067810366.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Полтавская область, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
На Украине раскрыли схему завладения агропродукции на 695 тысяч долларов
Депутат Рады стал фигурантом дела о присвоении агропродукции на $695 тыс
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проходящий по делу о взятке депутат Верховной рады Анатолий Гунько совместно с депутатом Киевского областного совета организовали схему по присвоению урожая зерновых культур на общую сумму 695 тысяч долларов, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Имя депутата не называется, но, по данным украинских СМИ, речь о депутате Рады Анатолии Гунько, который с августа 2023 года проходил по делу о вымогательстве и получении взятки в размере 85 тысяч долларов.
"НАБУ
и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) совместно с СБУ
(Службой безопасности Украины
– ред.) разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы … учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Организаторы - народный избранник, обвиняемый в получении от агрария 85 тысяч долларов взятки, и депутат Киевского областного совета … государству причинили ущерб почти на 30 миллионов гривен (695 тысяч долларов - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что речь идет о двух эпизодах, происходивших в 2021 и 2022 годах. По данным следствия, в 2021 году депутат Рады с сообщниками организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях
, общей стоимостью 633 тысячи долларов. В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции. Чтобы скрыть преступление реальное количество собранного зерна не отразили в документах.
По данным НАБУ, обвинения предъявлены самому депутату Рады, депутату Киевского областного совета, директорам опытных хозяйств по статьям УК Украины об организации преступной группы и о присвоении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.