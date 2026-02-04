Рейтинг@Mail.ru
Украина покажет Эстонии IT-систему бонусов за убийство российских военных - РИА Новости, 04.02.2026
23:33 04.02.2026
Украина покажет Эстонии IT-систему бонусов за убийство российских военных
Украина покажет Эстонии IT-систему бонусов за убийство российских военных - РИА Новости, 04.02.2026
Украина покажет Эстонии IT-систему бонусов за убийство российских военных
Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам обсуждения со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром заявил, что Украина готова открыто демонстрировать... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T23:33:00+03:00
2026-02-04T23:33:00+03:00
в мире
украина
эстония
михаил федоров
ханно певкур
amazon
украина
эстония
в мире, украина, эстония, михаил федоров, ханно певкур, amazon
В мире, Украина, Эстония, Михаил Федоров, Ханно Певкур, Amazon
Украина покажет Эстонии IT-систему бонусов за убийство российских военных

Украина готова показать Эстонии систему бонусов за убийство российских военных

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам обсуждения со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром заявил, что Украина готова открыто демонстрировать Эстонии работу цифровых сервисов для военных, включая систему бального учета убийств российских военнослужащих.
«
"Благодаря технологическому лидерству Эстонии и работе коалиции, Украина масштабирует цифровые решения, в частности онлайн-сервисы для военных. Украина готова открыто демонстрировать работу таких продуктов как DELTA и система ситуационной осведомленности в небе. Украинские оборонные инновации будут доступны Эстонии для тестирования без бюрократических барьеров", - приводятся слова Федорова на сайте украинского военного ведомства.
Согласно документам минобороны Украины, схема работает следующим образом: боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta. После проверки такие эпизоды переводятся в цифровые "очки", которые командиры могут потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на покупку беспилотников и роботизированных систем. Фактически получение новой техники напрямую привязывается к количеству подтвержденных убийств.
Эта система вызвала резкую критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры.
Несмотря на критику, Федоров дал понять, что отказываться от этой модели не собирается. В публикации от 30 декабря 2025 года он заявил о "масштабировании" программы Army of Drones Bonus, назвав ее "Amazon для войны", а также сообщил, что через кластер Brave1 украинские военные стартапы уже получили более 105 миллионов долларов финансирования. По его словам, система маркетплейса останется частью стратегии и в 2026 году.
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Глава Минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
17 января, 10:10
 
В миреУкраинаЭстонияМихаил ФедоровХанно ПевкурAmazon
 
 
