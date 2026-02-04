Украина покажет Эстонии IT-систему бонусов за убийство российских военных

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам обсуждения со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром заявил, что Украина готова открыто демонстрировать Эстонии работу цифровых сервисов для военных, включая систему бального учета убийств российских военнослужащих.

« "Благодаря технологическому лидерству Эстонии и работе коалиции, Украина масштабирует цифровые решения, в частности онлайн-сервисы для военных. Украина готова открыто демонстрировать работу таких продуктов как DELTA и система ситуационной осведомленности в небе. Украинские оборонные инновации будут доступны Эстонии для тестирования без бюрократических барьеров", - приводятся слова Федорова на сайте украинского военного ведомства.

Согласно документам минобороны Украины, схема работает следующим образом: боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства российских военнослужащих в программный комплекс Delta. После проверки такие эпизоды переводятся в цифровые "очки", которые командиры могут потратить в онлайн-магазине Brave1 Market на покупку беспилотников и роботизированных систем. Фактически получение новой техники напрямую привязывается к количеству подтвержденных убийств.

Эта система вызвала резкую критику со стороны специалистов по военной этике. Они указывают, что такой подход превращает гибель людей в элемент балльного учета, делая человеческую жизнь частью механизма военного снабжения и придавая конфликту логику видеоигры.