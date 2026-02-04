https://ria.ru/20260204/ukraina-2072320708.html
Глава МИД ПМР обсудил с главой делегации МККК помощь беженцам с Украины
Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в среду обсудил главой делегации Международного Комитета Красного Креста... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
молдавия
украина
виталий игнатьев
международный комитет красного креста (мккк)
