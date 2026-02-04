Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР обсудил с главой делегации МККК помощь беженцам с Украины
Специальная военная операция на Украине
 
21:50 04.02.2026
Глава МИД ПМР обсудил с главой делегации МККК помощь беженцам с Украины
Глава МИД ПМР обсудил с главой делегации МККК помощь беженцам с Украины
Глава МИД ПМР обсудил с главой делегации МККК помощь беженцам с Украины

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в среду обсудил главой делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Молдавии Вальтером Жанти гуманитарную поддержку беженцев с Украины, сообщила пресс-служба МИД ПМР.
"Собеседники обсудили гуманитарную деятельность организации на территории ПМР, направленную на поддержку уязвимых категорий населения, прежде всего беженцев", - говорится в сообщении.
Кроме того, Вальтер Жанти в связи с завершением своего мандата представил нового главу делегации МККК в Молдавии Чынгыза Райимбекова.
По данным МВД ПМР, всего с 24 февраля 2022 года въехали в Приднестровье свыше 497 700 беженцев с Украины; из них зарегистрировалось в ПМР – более 470 700; воспользовались центрами для беженцев – 2199 человек. По данным властей ПМР, большая часть приехавших в республику украинских беженцев направилась в страны Евросоюза.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В ЕС недовольны притоком украинских мужчин-беженцев
29 октября 2025, 07:25
 
