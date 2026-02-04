Рейтинг@Mail.ru
Украинский офицер насмерть сбил пешехода в Ровенской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 04.02.2026
Украинский офицер насмерть сбил пешехода в Ровенской области
Украинский офицер насмерть сбил пешехода в Ровенской области
Офицер ВСУ насмерть сбил пешехода в селе Шубков Ровенской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.02.2026
украина
происшествия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Украинский офицер насмерть сбил пешехода в Ровенской области

РИА Новости: офицер ВСУ насмерть сбил пешехода в Ровенской области скрылся

Автомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Офицер ВСУ насмерть сбил пешехода в селе Шубков Ровенской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Командир минометной батареи 104-й ОБР территориальной обороны ВСУ насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Ровенской области, в селе Шубков", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате ДТП погиб 25-летний украинец.
