Украинский офицер насмерть сбил пешехода в Ровенской области
Офицер ВСУ насмерть сбил пешехода в селе Шубков Ровенской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T21:41:00+03:00
РИА Новости: офицер ВСУ насмерть сбил пешехода в Ровенской области скрылся