Германия поприветствовала продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.
"В принципе хорошо, что эти разговоры сейчас продолжаются. Мы поддерживаем Украину и сопровождаем ее в этом процессе", - заявил Майер журналистам.
При этом он подчеркнул, что хотя тема конфликта на Украине является "важной темой практически во всех разговорах, которые ведет федеральный канцлер", в центре внимания поездки Фридриха Мерца в Абу-Даби будут находиться другие вопросы.
"Поэтому я не ожидаю, что федеральный канцлер примет участие в этих переговорах на месте", - добавил он, подчеркнув, что Германия тесно взаимодействует с партнерами по теме Украины по разным каналам.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходит в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 4 по 6 февраля посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Целью поездки заявлялось укрепление и углубление партнёрских отношений в регионе Персидского залива.