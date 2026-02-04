Рейтинг@Mail.ru
Германия поприветствовала продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 04.02.2026 (обновлено: 18:40 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072291573.html
Германия поприветствовала продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
Германия поприветствовала продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
Германия поприветствовала продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби
Кабмин ФРГ приветствует продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:35:00+03:00
2026-02-04T18:40:00+03:00
в мире
украина
германия
абу-даби
фридрих мерц
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_62b30a3a22624ba67034c03661d0d5ae.jpg
https://ria.ru/20260204/axios-2072283150.html
https://ria.ru/20260204/axios-2072280136.html
украина
германия
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09a9afca84147f0a8021e16f60211a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, абу-даби, фридрих мерц, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Германия, Абу-Даби, Фридрих Мерц, Мирный план США по Украине
Германия поприветствовала продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

Майер: ФРГ приветствует продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Кабмин ФРГ приветствует продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер.
«
"В принципе хорошо, что эти разговоры сейчас продолжаются. Мы поддерживаем Украину и сопровождаем ее в этом процессе", - заявил Майер журналистам.
Украинская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Украина назвала переговоры в Абу-Даби продуктивными, сообщают СМИ
Вчера, 18:00
При этом он подчеркнул, что хотя тема конфликта на Украине является "важной темой практически во всех разговорах, которые ведет федеральный канцлер", в центре внимания поездки Фридриха Мерца в Абу-Даби будут находиться другие вопросы.
«
"Поэтому я не ожидаю, что федеральный канцлер примет участие в этих переговорах на месте", - добавил он, подчеркнув, что Германия тесно взаимодействует с партнерами по теме Украины по разным каналам.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходит в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц с 4 по 6 февраля посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Целью поездки заявлялось укрепление и углубление партнёрских отношений в регионе Персидского залива.
Российская делегация участвует во втором раунде переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Переговоры в Абу-Даби по Украине возобновятся в четверг, пишут СМИ
Вчера, 17:49
 
В миреУкраинаГерманияАбу-ДабиФридрих МерцМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала