СМИ выяснили, почему Европа не может помочь Украине

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европа не может помочь Украине, потому что ей не хватает влияния, военных, вооружения и денег, сообщает издание American Conservative.
"Они (европейские лидеры - ред.) обещали (Киеву - ред.) восполнить пробелы с деньгами и оружием. Однако они, конечно, не смогли этого сделать. Европа испытывает нехватку денег и медленно продвигается в вопросе производства вооружения. У них также мало войск и влияния", - говорится в публикации.
Газета также отмечает, что европейцев даже не пригласили на переговоры в Абу-Даби.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом формате, без прессы. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал в среду.
