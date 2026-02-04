Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали слова генсека НАТО о размещении войск на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 04.02.2026 (обновлено: 17:38 04.02.2026)
В Крыму прокомментировали слова генсека НАТО о размещении войск на Украине
В Крыму прокомментировали слова генсека НАТО о размещении войск на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
В Крыму прокомментировали слова генсека НАТО о размещении войск на Украине
Информация генсека НАТО Марка Рютте о размещении на Украине иностранных войск вслед за подписанием мирного соглашения подтверждает, что этот альянс не желает... РИА Новости, 04.02.2026
В Крыму прокомментировали слова генсека НАТО о размещении войск на Украине

Константинов: НАТО не хочет мира на Украине

© REUTERS / Andrii NesterenkoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Информация генсека НАТО Марка Рютте о размещении на Украине иностранных войск вслед за подписанием мирного соглашения подтверждает, что этот альянс не желает мира для Киева, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее генсек НАТО, выступая в Верховной раде, заявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
"Россия много раз заявляла, при каких условиях возможен мир. Слова генсека подтверждают нежелание мира. В НАТО не хотят мира, поэтому и делают такие вбросы, зная, что такие условия неприемлемы для нас", - сказал Константинов.
По его словам, спецоперация на Украине началась, чтобы в том числе отодвинуть войска НАТО от границ России и не допустить расширения альянса на восток.
"В НАТО это знают и все-равно делают провокационные заявления", - сказал глава парламента.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Госдуме обвинили Рютте в игнорировании Устава ООН
