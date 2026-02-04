В Крыму прокомментировали слова генсека НАТО о размещении войск на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Информация генсека НАТО Марка Рютте о размещении на Украине иностранных войск вслед за подписанием мирного соглашения подтверждает, что этот альянс не желает мира для Киева, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.