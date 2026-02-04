В Волынской области сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Волынской области на Украине похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Иоанна Чирика, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
"Работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) похитили настоятеля храма "Живоносный Источник" УПЦ поселка Городилец отца Иоанна Чирика", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
Как уточняется, похитили священника у подъезда дома, в котором он снимал квартиру вместе с семьей. В среду, как утверждается, в интернете уже появилось фото священника в военной форме.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
