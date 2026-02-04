Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби

Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби

© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби

В переговорах в Абу-Даби от Украины участвуют Буданов*, Кислица и Умеров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В переговорах в Абу-Даби с украинской стороны участвуют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и другие украинские чиновники, свидетельствует фотография, опубликованная МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходит в Абу-Даби в среду с участием представителей России США и Украины.

Ранее в МИД ОАЭ сообщили, что в Абу-Даби в среду стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса.

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.