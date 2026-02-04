Рейтинг@Mail.ru
В переговорах в Абу-Даби от Украины участвуют Буданов*, Кислица и Умеров
16:58 04.02.2026
В переговорах в Абу-Даби от Украины участвуют Буданов*, Кислица и Умеров
В переговорах в Абу-Даби от Украины участвуют Буданов*, Кислица и Умеров
В переговорах в Абу-Даби от Украины участвуют Буданов*, Кислица и Умеров

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В переговорах в Абу-Даби с украинской стороны участвуют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и другие украинские чиновники, свидетельствует фотография, опубликованная МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходит в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Уиткофф и Кушнер участвуют в переговорах в Абу-Даби без галстуков
Вчера, 16:34
В среду на сайте МИД ОАЭ было опубликованы фотографии участников переговоров в Абу-Даби. Судя по снимкам, от Украины в переговорах, помимо Буданова*, Умерова и Кислицы, участвуют глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции Зеленского в Верховной раде "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Ранее в МИД ОАЭ сообщили, что в Абу-Даби в среду стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД ОАЭ опубликовал фотографии с нового раунда переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:41
 
