В переговорах в Абу-Даби от Украины участвуют Буданов*, Кислица и Умеров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В переговорах в Абу-Даби с украинской стороны участвуют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и другие украинские чиновники, свидетельствует фотография, опубликованная МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
В среду на сайте МИД ОАЭ было опубликованы фотографии участников переговоров в Абу-Даби. Судя по снимкам, от Украины в переговорах, помимо Буданова*, Умерова и Кислицы, участвуют глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции Зеленского в Верховной раде "Слуга народа" Давид Арахамия и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Ранее в МИД ОАЭ сообщили, что в Абу-Даби в среду стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов