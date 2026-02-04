В США узнали, какого подвоха боится Украина

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украина боится, что не сможет рассчитывать на гарантии безопасности со стороны западных союзников в рамках будущего мирного соглашения, поэтому рассматривает сценарий обеспечения безопасности в одиночку, передает Politico со ссылкой на главу миссии Украины при НАТО Алену Гетманчук.