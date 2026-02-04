Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби

МИД ОАЭ высказался о трехсторонних переговорах по Украине

АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. ОАЭ рассчитывают, что представители России, США и Украины смогут продвинуться на переговорах в Абу-Даби.

"Министерство (иностранных дел ОАЭ. — Прим. ред.) выражает надежду, что этот раунд поспособствует продвижению к более широкому взаимопониманию на основе достигнутого в ходе первого раунда", — говорится в заявлении, опубликованном госагентством WAM

Эти переговоры проходят там же, где и первая встреча. Стороны сидят за П-образным столом: представители России и Украины — друг напротив друга, американцы, среди которых спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, — посередине.

От Москвы во встрече участвует делегация Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.

Киев представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а также глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Мирный процесс по Украине

мирного плана, предложенного Вашингтоном . Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е число. По словам пресс-секретаря президента России С 23 по 24 января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы. Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е число. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова , это связано с дополнительной стыковкой графиков.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе с Уиткоффом.

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.