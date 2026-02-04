https://ria.ru/20260204/ukraina-2072223398.html
ВС России поразили украинские энергетические объекты
Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВПК Украины и ВСУ, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:10:00+03:00
2026-02-04T15:10:00+03:00
2026-02-04T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062610570_0:0:2143:1205_1920x0_80_0_0_865e014e53e7edff7f510e616d863156.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062612861_0:0:1990:1492_1920x0_80_0_0_c8ad3e9b6ab0a257fbd83b8505dcf164.jpg
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили энергетические объекты, используемые в интересах ВПК Украины