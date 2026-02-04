https://ria.ru/20260204/ukraina-2072184148.html
На Украину поступила первая в этом году партия американского газа
украина
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров поступила на Украину, следующие ожидаются в феврале-марте, сообщили в среду в компании "Нафтогаз Украины".
В ноябре 2025 года в компании сообщали, что польская Orlen поставит на Украину
до 300 миллионов кубометров американского газа (LNG).
"Нафтогаз Украины
" в партнерстве с (польской компанией – ред.) ORLEN обеспечил поставки первой партии американского сжиженного природного газа (LNG) для Украины в 2026 году. Объем поставки составляет почти 100 миллионов кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаз Украины".
По информации компании, следующие партии американского газа должны быть доставлены в феврале-марте.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.