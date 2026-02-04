Рейтинг@Mail.ru
На Украину поступила первая в этом году партия американского газа
13:37 04.02.2026 (обновлено: 13:41 04.02.2026)
На Украину поступила первая в этом году партия американского газа
Первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров поступила на Украину, следующие ожидаются в феврале-марте, сообщили в среду... РИА Новости, 04.02.2026
2026
украина, нафтогаз украины, в мире
На Украину поступила первая в этом году партия американского газа

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров поступила на Украину, следующие ожидаются в феврале-марте, сообщили в среду в компании "Нафтогаз Украины".
В ноябре 2025 года в компании сообщали, что польская Orlen поставит на Украину до 300 миллионов кубометров американского газа (LNG).
"Нафтогаз Украины" в партнерстве с (польской компанией – ред.) ORLEN обеспечил поставки первой партии американского сжиженного природного газа (LNG) для Украины в 2026 году. Объем поставки составляет почти 100 миллионов кубометров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Нафтогаз Украины".
По информации компании, следующие партии американского газа должны быть доставлены в феврале-марте.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
