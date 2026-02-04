https://ria.ru/20260204/ukraina-2072162314.html
В трех областях Украины частично пропал свет
В трех областях Украины частично пропал свет - РИА Новости, 04.02.2026
В трех областях Украины частично пропал свет
Сумская, Днепропетровская, Черниговская области Украины частично остались без электроснабжения, сообщили в среду в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 04.02.2026
В трех областях Украины частично пропал свет
В Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях частично пропал свет
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сумская, Днепропетровская, Черниговская области Украины частично остались без электроснабжения, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.
"Обесточены потребители в .... Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
В ведомстве указали, что частично обесточены также потребители в подконтрольных ВСУ
частях Херсонской, Запорожской областей
и ДНР
.
В ведомстве отметили, что также во всех регионах действуют графики почасовых отключений, а в некоторых – введены аварийные отключения.