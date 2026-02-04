В трех областях Украины частично пропал свет

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сумская, Днепропетровская, Черниговская области Украины частично остались без электроснабжения, сообщили в среду в министерстве энергетики страны.

"Обесточены потребители в .... Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.