У посольства Украины в Абу-Даби не усилили меры безопасности

Меры безопасности у посольства Украины в Абу-Даби перед переговорами не усилены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
