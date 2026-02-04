Рейтинг@Mail.ru
У посольства Украины в Абу-Даби не усилили меры безопасности
12:21 04.02.2026
У посольства Украины в Абу-Даби не усилили меры безопасности
Меры безопасности у посольства Украины в Абу-Даби перед переговорами не усилены, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
абу-даби
россия
сша
мирный план сша по украине
абу-даби
россия
сша
в мире, абу-даби, россия, сша, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Мирный план США по Украине
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Меры безопасности у посольства Украины в Абу-Даби перед переговорами не усилены, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг посольства обстановка спокойная, охраны или представителей органов правопорядка не видно.
Ранее, как передавал корреспондент РИА Новости, меры безопасности были усилены у посольства России в Абу-Даби.
Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме
