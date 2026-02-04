Рейтинг@Mail.ru
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
11:28 04.02.2026 (обновлено: 12:48 04.02.2026)
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
"Четыре года "переговоров" с союзниками, но не с другой стороной конфликта. Это невероятно", — отметил он, комментируя публикацию Financial Times.

Накануне газета сообщала, что США и европейские государства согласились дать военный ответ в случае нарушения мира на Украине.
В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США сделали внезапное заявление о территориальных уступках Украины
