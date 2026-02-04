https://ria.ru/20260204/ukraina-2072127432.html
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
Киев предпочитает договариваться со своими союзниками, но не с Москвой, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:28:00+03:00
2026-02-04T11:28:00+03:00
2026-02-04T12:48:00+03:00
украина
россия
в мире
киев
гленн дизен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7620ef8579b9d31d6eabf430c2918eb6.jpg
https://ria.ru/20260204/ustupki-2072105552.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067888339_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a8384a81829920b7e11ab49481424c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире, киев, гленн дизен, нато
Украина, Россия, В мире, Киев, Гленн Дизен, НАТО
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
Дизен: Украина четыре года договаривается с Западом, но не с Россией