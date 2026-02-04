Рейтинг@Mail.ru
В военкомате во Львовской области умер мужчина - РИА Новости, 04.02.2026
08:46 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072091797.html
В военкомате во Львовской области умер мужчина
В военкомате во Львовской области умер мужчина - РИА Новости, 04.02.2026
В военкомате во Львовской области умер мужчина
Мужчина умер в военкомате во Львовской области на западе Украины, сообщили в областном военкомате. РИА Новости, 04.02.2026
украина, львовская область, россия, артем дмитрук, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Львовская область, Россия, Артем Дмитрук, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В военкомате во Львовской области умер мужчина

В военкомате во Львовской области на западе Украины умер мужчина

© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мужчина умер в военкомате во Львовской области на западе Украины, сообщили в областном военкомате.
"Военнослужащие группы оповещения совместно с представителем полиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии… Он был доставлен работником полиции в помещение Яворовского районного ТЦК (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
На Украине выросло число случаев сопротивления сотрудникам военкоматов
2 февраля, 16:25
По информации военкомата, мужчину оставили в комнате отдыха, а через некоторое время другие военнообязанные сообщили, что ему стало плохо.
"Дежурный увидел, что гражданин находится без признаков жизни. Была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть без признаков физического насилия… Согласно заключению медиков причиной смерти диагностировано алкогольное отравление", - утверждают в военкомате.
Это не первый случай смерти мужчин на Украине после мобилизации. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в конце декабря 2025 года сообщал, что сотрудники военкомата в городе Белгород-Днестровский в Одесской области насмерть забили битами мобилизованного. В октябре прошлого года полиция Киева сообщала о гибели мобилизованного в распределительном пункте в Подольском районе украинской столицы, было заведено уголовное дело по статье "умышленное убийство".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Автомобиль Tesla, владельца которого насильно выволокли через окно сотруднии ТЦК в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Киеве сотрудники военкомата насильно выволокли из машины водителя Tesla
2 февраля, 14:06
 
УкраинаЛьвовская областьРоссияАртем ДмитрукВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
