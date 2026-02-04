В военкомате во Львовской области умер мужчина

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мужчина умер в военкомате во Львовской области на западе Украины, сообщили в областном военкомате.

"Военнослужащие группы оповещения совместно с представителем полиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов. Мужчина находился в нетрезвом состоянии… Он был доставлен работником полиции в помещение Яворовского районного ТЦК (военкомата – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По информации военкомата, мужчину оставили в комнате отдыха, а через некоторое время другие военнообязанные сообщили, что ему стало плохо.

"Дежурный увидел, что гражданин находится без признаков жизни. Была вызвана карета скорой медицинской помощи. После осмотра врачей зафиксирована смерть без признаков физического насилия… Согласно заключению медиков причиной смерти диагностировано алкогольное отравление", - утверждают в военкомате.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.