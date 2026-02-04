https://ria.ru/20260204/ukraina-2072077689.html
В США выступили с предупреждением после удара по Украине
В США выступили с предупреждением после удара по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
В США выступили с предупреждением после удара по Украине
Авиаудары по объектам украинского ВПК делают Киев все более неспособным к продолжению конфликта, об этом заявил аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T05:06:00+03:00
2026-02-04T05:06:00+03:00
2026-02-04T10:25:00+03:00
в мире
киев
россия
сша
марк слебода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072075447.html
https://ria.ru/20260204/evropa-2072070031.html
киев
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, сша, марк слебода
В мире, Киев, Россия, США, Марк Слебода
В США выступили с предупреждением после удара по Украине
Слебода: авиаудары приближают Украину к невозможности продолжать конфликт