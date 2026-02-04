Рейтинг@Mail.ru
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов
04:16 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов - РИА Новости, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов
в мире, украина, россия, киев, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Киев, Олег Соскин
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов

Соскин: удар ВС России показал беспомощность Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Последний удар ВС России показал беспомощность Украины, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны (Дениса Шмыгаля. — Прим. Ред.). Были только разговоры, разговоры, вот это все", — сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте
01:19
По словам политолога, до сих пор неясно, почему руководство страны неспособно реагировать на происходящее. При этом, продолжил эксперт, Владимир Зеленский не хочет под видом разговоров о мире установить на Украине тотальную диктатуру и продолжать военные действия.
"Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там всех переработать.", — резюмировал Соскин.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Эстонский гений": слова Каллас о России поразили журналиста
02:00
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Германии назвали реальную цель визита Рютте в Киев
02:58
 
