"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов - РИА Новости, 04.02.2026
"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов
Последний удар ВС России показал беспомощность Украины, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Последний удар ВС России показал беспомощность Украины, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны (Дениса Шмыгаля. — Прим. Ред.). Были только разговоры, разговоры, вот это все", — сказал он.
По словам политолога, до сих пор неясно, почему руководство страны неспособно реагировать на происходящее. При этом, продолжил эксперт, Владимир Зеленский
не хочет под видом разговоров о мире установить на Украине
тотальную диктатуру и продолжать военные действия.
"Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там всех переработать.", — резюмировал Соскин
.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей России
, США
и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоится 4-5 февраля.