"Мира не будет": в Киеве сделали громкое заявление после авиаударов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Последний удар ВС России показал беспомощность Украины, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Мы видим с вами беспомощность. <…> Пока никакого толку нет от этого министра обороны (Дениса Шмыгаля. — Прим. Ред.). Были только разговоры, разговоры, вот это все", — сказал он.

По словам политолога, до сих пор неясно, почему руководство страны неспособно реагировать на происходящее. При этом, продолжил эксперт, Владимир Зеленский не хочет под видом разговоров о мире установить на Украине тотальную диктатуру и продолжать военные действия.

"Поэтому никакого мира не будет. Все идет к тому, чтобы просто говорить про мир, а на самом деле остатки мужчин бросить туда в эту мясорубку, чтобы их уже там всех переработать.", — резюмировал Соскин

Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные ночью совершили массированную атаку на предприятия украинского ВПК. В ведомстве подчеркнули, что удары были ответом на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру, и все цели налета достигнуты.