В ЕС рассказали, как Рютте неожиданно для себя попал в конфуз в Раде
02:32 04.02.2026
В ЕС рассказали, как Рютте неожиданно для себя попал в конфуз в Раде
В ЕС рассказали, как Рютте неожиданно для себя попал в конфуз в Раде

Профессор Орсини: речь Рютте в Раде не скрыла раскол в ЕС из-за отправки войск

© REUTERS / Anatolii StepanovМарк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Верховной раде Украины не смогло скрыть раскол в ЕС по вопросу отправки войск Киеву, заявил профессор социологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Он (Рютте. — Прим. Ред.) думает, что европейские страны готовы направить войска на Украину, чтобы предоставить Зеленскому гарантии мира. Что это значит? Эта (Речь. — Прим. Ред.) подтверждает, что в Европе нет согласия, ведь никто не отправит никакие войска на Украину", — пояснил он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Победить Россию": депутат Рады выступил с призывом после речи Рютте
01:19
По словам эксперта, Рютте и другие европейские политики ошибочно воспринимают Россию слабой, рассуждая о вводе войск на Украину и забывая о неизбежном ответе Москвы.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего, он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рютте призвал НАТО покопаться в запасах, чтобы найти оружие для Киева
Вчера, 17:33
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Украина получила от НАТО 90% всех ракет ПВО, заявил Рютте
Вчера, 13:50
 
