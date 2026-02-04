Рейтинг@Mail.ru
01:09 04.02.2026 (обновлено: 04:21 04.02.2026)
Постпред Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
Постпред Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине

Постпред Украины при ООН Мельник предрек катастрофу из-за ударов России

© Фото : MFA of UkraineАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : MFA of Ukraine
Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украину ждет неминуемая катастрофа из российских ударов, Европа должна помочь Киеву поставками оружия, с таким требованием выступил украинский постпред при ООН Андрей Мельник в интервью телеканалу Welt.
"Теперь это сотни беспилотников и ракет — совершенно новая угроза. Мы надеемся, что ФРГ и наше европейские друзья наконец-то решат резко увеличить количество зенитных ракет, которые поставляются. В противном случае, настоящие катастрофа и апокалипсис неминуемы", — пожаловался дипломат.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Рогов назвал переход Мельника на Совбезе ООН на русский язык показательным
12 декабря 2025, 17:58
Мельник признал, что украинский конфликт перешел в новое измерение, в котором Киев оказался в проигрышном положении.
"Количество беспилотников и ракет, которыми (Россия. — Прим. Ред.) <…>, применила прямо посреди зимы, несравнимо с возможностями, которыми располагаем мы", — признался постпред.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Мельник заявил о потере Бразилией шанса стать посредником по Украине
19 ноября 2024, 14:41
В ночь на вторник украинские СМИ писали о сериях взрывов в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Как заявил первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль, в этих городах повреждены теплоэлектростанции.
Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Поставки оружия Украине "подтолкнут" Россию к переговорам, считает Мельник
7 февраля 2023, 13:29
 
