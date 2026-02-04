Рейтинг@Mail.ru
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.02.2026 (обновлено: 08:06 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/ukraina-2071957673.html
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России - РИА Новости, 04.02.2026
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России
Глава киевского режима решил экономически задушить украинскую столицу, чтобы доказать профнепригодность мэра Виталия Кличко. Их конфликту уже около семи лет, и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T08:00:00+03:00
2026-02-04T08:06:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
виталий кличко
александр дудчак
тимур миндич
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260203/pridnestrove-2071701383.html
https://ria.ru/20260129/es-2070823454.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_291:105:2301:1613_1920x0_80_0_0_98624241f3b5b9c8878ad4ab235b3221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, виталий кличко, александр дудчак, тимур миндич, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Александр Дудчак, Тимур Миндич, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России

Денисов: Зеленский хочет достроить авторитарную вертикаль власти

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима решил экономически задушить украинскую столицу, чтобы доказать профнепригодность мэра Виталия Кличко. Их конфликту уже около семи лет, и сейчас он, похоже, вступил в решающую фазу. О том, чем все может закончиться, — в материале РИА Новости.

Закону тут не место

В интервью "Украинской правде" Кличко пожаловался, что Зе-команда возбудила против него и его подчиненных (110 человек) больше полутора тысяч уголовных дел. Впрочем, до решения суда дошли только два, 24 уже закрыли. Градоначальник считает, что глава режима добивается не тюремных сроков, а видимости того, что мэрия не справляется с обязанностями.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Киева Виталий Кличко
"Делается все, чтобы облить грязью. <...> Я могу вам сказать не только как киевский городской голова, а как председатель Ассоциации городов Украины: ситуация не очень отличается и во многих других городах. Местное самоуправление является базисом демократии в каждой европейской демократической стране. У нас под разными предлогами было отстранено более 300 руководителей громад", — возмущался мэр.
Также он напомнил, что премьер-министр Юлия Свириденко пригласила его на встречу, в ходе которой попросила не быть таким "пессимистичным". А когда ударили 20-градусные морозы, Кличко не позвали на заседание по чрезвычайной ситуации в Киеве с участием Минэнерго.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЮлия Свириденко
Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Юлия Свириденко
Кроме того, мэр сообщил, что в 2025-м Зеленский забрал из бюджета Киева восемь миллиардов гривен (около 14,2 миллиарда рублей) на оборонные нужды, а также регулярно изымает 60 процентов налоговых поступлений физических лиц. При этом в условиях энергодефицита от государства город получил только одну когенерационную установку (КГУ) — семь столица закупила самостоятельно.
Кличко подчеркнул, что война не время для сведения личных счетов с внутриполитическими противниками и что такое поведение Зеленского — на руку Москве.
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры — Кишинев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Их не остановить". Украина готовит окружение сотен тысяч россиян
Вчера, 08:00

Битва за битвой

А тот не скрывает: цель — поставить во главе столицы своего человека. На выборах в 2020-м Кличко набрал больше 50 процентов голосов. С тех пор Зеленский всячески пытается отстранить его от власти. Так, в 2022-м он создал в Киеве военную администрацию — параллельную гражданской. И использует любой повод, чтобы выставить мэра некомпетентным и коррумпированным управленцем.
© REUTERS / Alina SmutkoВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Виталий Кличко
В январе такая возможность представилась в связи с морозами и неспособностью городских властей обеспечить население горячей водой и электричеством. Хотя за несколько месяцев до этого силовики раскрыли коррупционную сеть во главе с другом Зеленского Тимуром Миндичем, которая занималась в том числе хищением средств, выделенных на оборону энергообъектов.
Как бы там ни было, Киев замерзает. Во дворах оборудуют палаточные лагеря для обогрева. Учебные заведения открылись только в феврале, а Кличко вообще предложил жителям столицы покинуть город. В то же время пресс-секретарь военной администрации Екатерина Поп заявила, что об этом не может быть и речи, потребовав прекратить панику.
© AP Photo / Dan BashakovСотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина
Сотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Сотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина
Затем вмешался и Зеленский. По его словам, тому, что происходит в столице, нет никакого оправдания.
"Это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла каждый день независимо от ситуации — сотни домов. Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе недостаточно", — указал глава режима.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Нужно сделать это быстро". В ЕС назвали точную дату начала войны с Россией
29 января, 08:00

Нарастающее противостояние

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что противостояние между Кличко и Зеленским продлится до следующих выборов мэра столицы или президента Украины. Один из них проиграет, и только тогда конфликт можно будет считать исчерпанным.
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев
"Политики постоянно твердят, что в критической ситуации надо объединяться, но сами редко следуют этому совету. У каждого — амбиции, свое видение будущего. К примеру, Кличко хочет стать президентом, а Зеленскому нужен полный контроль над столицей, так как без этого невозможно завершить построение авторитарной вертикали власти. Они борются друг с другом уже семь лет и готовы делать это еще столько же", — полагает собеседник РИА Новости.
Политолог Александр Дудчак отметил, что мэр Киева и глава режима обвиняют друг друга в собственных ошибках и преступлениях.
© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев
"Зеленский под предлогом поддержки ВСУ действительно забирает деньги из бюджета столицы, а затем он и его команда разворовывают их. Но и Кличко занимается тем же самым, только в меньшем объеме, так как у него ранг пониже. В конце концов, проблемы Киева возникли не в 2022-м — намного раньше. С 2014-го власти не инвестируют в долгосрочные проекты, в том числе ЖКХ и энергосистему. Деньги систематически отправляются не на развитие страны, а в карманы чиновников", — говорит эксперт.
И добавляет: это противостояние надолго. У обоих есть влиятельные союзники в ЕС и США, и пока те не решат, что с коррумпированной украинской властью пора кончать, ничего не изменится.
 
В миреКиевУкраинаРоссияВиталий КличкоАлександр ДудчакТимур МиндичМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала