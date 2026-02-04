"Такое не прощают". Зеленского уличили в подыгрывании России

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима решил экономически задушить украинскую столицу, чтобы доказать профнепригодность мэра Виталия Кличко. Их конфликту уже около семи лет, и сейчас он, похоже, вступил в решающую фазу. О том, чем все может закончиться, — в материале РИА Новости.

Закону тут не место

В интервью "Украинской правде" Кличко пожаловался, что Зе-команда возбудила против него и его подчиненных (110 человек) больше полутора тысяч уголовных дел. Впрочем, до решения суда дошли только два, 24 уже закрыли. Градоначальник считает, что глава режима добивается не тюремных сроков, а видимости того, что мэрия не справляется с обязанностями.

"Делается все, чтобы облить грязью. <...> Я могу вам сказать не только как киевский городской голова, а как председатель Ассоциации городов Украины: ситуация не очень отличается и во многих других городах. Местное самоуправление является базисом демократии в каждой европейской демократической стране. У нас под разными предлогами было отстранено более 300 руководителей громад", — возмущался мэр.

Также он напомнил, что премьер-министр Юлия Свириденко пригласила его на встречу, в ходе которой попросила не быть таким "пессимистичным". А когда ударили 20-градусные морозы, Кличко не позвали на заседание по чрезвычайной ситуации в Киеве с участием Минэнерго.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Юлия Свириденко © AP Photo / Evgeniy Maloletka Юлия Свириденко

Кроме того, мэр сообщил, что в 2025-м Зеленский забрал из бюджета Киева восемь миллиардов гривен (около 14,2 миллиарда рублей) на оборонные нужды, а также регулярно изымает 60 процентов налоговых поступлений физических лиц. При этом в условиях энергодефицита от государства город получил только одну когенерационную установку (КГУ) — семь столица закупила самостоятельно.

Кличко подчеркнул, что война не время для сведения личных счетов с внутриполитическими противниками и что такое поведение Зеленского — на руку Москве.

Битва за битвой

А тот не скрывает: цель — поставить во главе столицы своего человека. На выборах в 2020-м Кличко набрал больше 50 процентов голосов. С тех пор Зеленский всячески пытается отстранить его от власти. Так, в 2022-м он создал в Киеве военную администрацию — параллельную гражданской. И использует любой повод, чтобы выставить мэра некомпетентным и коррумпированным управленцем.

© REUTERS / Alina Smutko Виталий Кличко © REUTERS / Alina Smutko Виталий Кличко

В январе такая возможность представилась в связи с морозами и неспособностью городских властей обеспечить население горячей водой и электричеством. Хотя за несколько месяцев до этого силовики раскрыли коррупционную сеть во главе с другом Зеленского Тимуром Миндичем, которая занималась в том числе хищением средств, выделенных на оборону энергообъектов.

Как бы там ни было, Киев замерзает. Во дворах оборудуют палаточные лагеря для обогрева. Учебные заведения открылись только в феврале, а Кличко вообще предложил жителям столицы покинуть город. В то же время пресс-секретарь военной администрации Екатерина Поп заявила, что об этом не может быть и речи, потребовав прекратить панику.

© AP Photo / Dan Bashakov Сотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина © AP Photo / Dan Bashakov Сотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина

Затем вмешался и Зеленский. По его словам, тому, что происходит в столице, нет никакого оправдания.

"Это точно не может восприниматься как нечто нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла каждый день независимо от ситуации — сотни домов. Есть удары, нет ударов — все равно сотни домов в Киеве без отопления. Это означает, что работы в городе недостаточно", — указал глава режима.

Нарастающее противостояние

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что противостояние между Кличко и Зеленским продлится до следующих выборов мэра столицы или президента Украины. Один из них проиграет, и только тогда конфликт можно будет считать исчерпанным.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Киев © AP Photo / Efrem Lukatsky Киев

"Политики постоянно твердят, что в критической ситуации надо объединяться, но сами редко следуют этому совету. У каждого — амбиции, свое видение будущего. К примеру, Кличко хочет стать президентом, а Зеленскому нужен полный контроль над столицей, так как без этого невозможно завершить построение авторитарной вертикали власти. Они борются друг с другом уже семь лет и готовы делать это еще столько же", — полагает собеседник РИА Новости.

Политолог Александр Дудчак отметил, что мэр Киева и глава режима обвиняют друг друга в собственных ошибках и преступлениях.

© REUTERS / Alina Smutko Киев © REUTERS / Alina Smutko Киев

"Зеленский под предлогом поддержки ВСУ действительно забирает деньги из бюджета столицы, а затем он и его команда разворовывают их. Но и Кличко занимается тем же самым, только в меньшем объеме, так как у него ранг пониже. В конце концов, проблемы Киева возникли не в 2022-м — намного раньше. С 2014-го власти не инвестируют в долгосрочные проекты, в том числе ЖКХ и энергосистему. Деньги систематически отправляются не на развитие страны, а в карманы чиновников", — говорит эксперт.