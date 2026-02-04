https://ria.ru/20260204/uitkoff-2072330859.html
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров по Украине,... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
абу-даби
украина
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
абу-даби
украина
сша
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби на второй день переговоров по Украине