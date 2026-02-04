Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине

АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров по Украине, сообщили телеканалу Al-Jazeera в Белом доме.

Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.