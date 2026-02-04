Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 04.02.2026
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров по Украине,... РИА Новости, 04.02.2026
Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для участия в переговорах по Украине

Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби на второй день переговоров по Украине

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер остаются в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров по Украине, сообщили телеканалу Al-Jazeera в Белом доме.
«
"Уиткофф и Кушнер остаются в Абу-Даби сегодня и в четверг (для участия - ред.) в переговорах РФ и Украины", - сообщил телеканалу представитель Белого дома.
Уиткофф, Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл участвовали в среду в трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби.
Владимир Зеленский заявил в среду, что ожидает в ближайшее время обмена пленными.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию
