Борт Уиткоффа приземлился в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее вылетел из Израиля, прибыл в Абу-Даби в преддверии переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Бизнес-джет Bombardier Global 7500 вылетел из Тель-Авива около 8.00 мск и приземлился в частном аэропорту в эмиратской столице около 11.10 мск.
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби в силе, в среду туда прибудут Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Самолет, на борту которого может находиться участвующая во встрече по украинскому урегулированию делегация РФ, прибыл в эмиратскую столицу в ночь на среду.
Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.
Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.