Борт Уиткоффа приземлился в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее вылетел из Израиля, прибыл в Абу-Даби в преддверии переговоров по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.

Бизнес-джет Bombardier Global 7500 вылетел из Тель-Авива около 8.00 мск и приземлился в частном аэропорту в эмиратской столице около 11.10 мск.

Самолет, на борту которого может находиться участвующая во встрече по украинскому урегулированию делегация РФ, прибыл в эмиратскую столицу в ночь на среду.

Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.