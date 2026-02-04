Рейтинг@Mail.ru
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
08:14 04.02.2026
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби
2026-02-04T08:14:00+03:00
2026-02-04T08:14:00+03:00
в мире
абу-даби
израиль
стив уиткофф
flightradar24
мирный план сша по украине
сша
абу-даби
израиль
сша
в мире, абу-даби, израиль, стив уиткофф, flightradar24, мирный план сша по украине, сша
В мире, Абу-Даби, Израиль, Стив Уиткофф, Flightradar24, Мирный план США по Украине, США
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби

РИА Новости: борт Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее прибыл в Израиль, вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне предстоящих переговоров по Украине в Абу-Даби, выяснило РИА Новости на основе данных Flightradar24.
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG вылетел из Тель-Авива около 8.00 мск.
Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Белом доме прокомментировали предстоящие переговоры в Абу-Даби
Вчера, 21:41
 
В миреАбу-ДабиИзраильСтив УиткоффFlightradar24Мирный план США по УкраинеСША
 
 
Заголовок открываемого материала