Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби - РИА Новости, 04.02.2026
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби
Самолет, на котором спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее прибыл в Израиль, вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве на фоне предстоящих... РИА Новости, 04.02.2026
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби
РИА Новости: борт Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в Абу-Даби