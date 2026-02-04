https://ria.ru/20260204/udar-2072122219.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области возросло до 12
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области возросло до 12
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до 12, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.02.2026
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области возросло до 12
