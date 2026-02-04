Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области возросло до 12
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 04.02.2026 (обновлено: 11:12 04.02.2026)
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области возросло до 12
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до 12, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до 12, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром во вторник. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину. Ранее региональные власти сообщали о трех погибших и пятерых пострадавших.
Новой Каховке удар по зданию МФЦ привёл к гибели трёх человек. Среди них две женщины 1951 и 1954 года рождения и один мужчина. Двенадцать человек ранено. Помимо этого, обстрел повредил здание магазина и два автомобиля — пострадала женщина 1971 года рождения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
