Имена российских ученых должны быть известны за рубежом, заявил Мишустин

10:52 04.02.2026 (обновлено: 10:57 04.02.2026)
россия, михаил мишустин, российский научный фонд
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Российский научный фонд
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов во время встречи. 4 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Российского научного фонда Владимир Беспалов во время встречи. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российских ученых должны знать не только в России, но и за пределами страны, об их достижениях надо говорить всеми доступными способами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин встретился с главой Российского научного фонда Владимиром Беспаловым.
"Меры поддержки, конечно, очень важны, но главное - это результат. Поэтому надо обязательно говорить о достижениях исследователей, используя все доступные способы, чтобы имена наших ученых знали не только в стране, но и за ее пределами", - сказал Мишустин на встрече.
Девушка-ученый работает в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Российские ученые продолжают работу со специалистами из Европы
22 августа 2025, 23:10
 
НаукаРоссияМихаил МишустинРоссийский научный фонд
 
 
