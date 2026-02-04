https://ria.ru/20260204/uchenye-2072119131.html
Имена российских ученых должны быть известны за рубежом, заявил Мишустин
наука
россия
михаил мишустин
российский научный фонд
россия
россия, михаил мишустин, российский научный фонд
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Российский научный фонд
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российских ученых должны знать не только в России, но и за пределами страны, об их достижениях надо говорить всеми доступными способами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин
встретился с главой Российского научного фонда
Владимиром Беспаловым.
"Меры поддержки, конечно, очень важны, но главное - это результат. Поэтому надо обязательно говорить о достижениях исследователей, используя все доступные способы, чтобы имена наших ученых знали не только в стране, но и за ее пределами", - сказал Мишустин на встрече.