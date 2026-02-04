Рейтинг@Mail.ru
США считают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в ОАЭ важным элементом - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/uchastie-2072295879.html
США считают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в ОАЭ важным элементом
США считают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в ОАЭ важным элементом - РИА Новости, 04.02.2026
США считают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в ОАЭ важным элементом
США считают участие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в переговорах в Абу-Даби важным элементом усилий по РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:57:00+03:00
2026-02-04T18:57:00+03:00
в мире
сша
украина
абу-даби
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254395_0:22:1175:683_1920x0_80_0_0_4ec496b0c259a8da3e4e001e3970b6d1.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072250265.html
сша
украина
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254395_37:0:1021:738_1920x0_80_0_0_6ac8c697881d22d271ffa68a81cb0b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, абу-даби, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, США, Украина, Абу-Даби, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
США считают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в ОАЭ важным элементом

Рубио назвал участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в Абу-Даби важным

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. США считают участие спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в переговорах в Абу-Даби важным элементом усилий по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Рубио, впервые за долгое время технические военные группы как из Украины, так и из России встречаются в формате, в котором также будут участвовать американские эксперты.
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также примут участие в части этих встреч, и мы считаем это важным", - сказал Рубио журналистам.
Второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД ОАЭ высказался о трехсторонних переговорах по Украине
Вчера, 16:19
 
В миреСШАУкраинаАбу-ДабиМарко РубиоСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала