https://ria.ru/20260204/ubiystvo-2072106586.html
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство - РИА Новости, 04.02.2026
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
Подозреваемый в похищении человека в Пензе, застреленный полицейскими на Рублевке в Москве, был судим за двойное убийство, следует из материалов, с которыми... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:05:00+03:00
2026-02-04T10:05:00+03:00
2026-02-04T10:05:00+03:00
происшествия
россия
пенза
москва
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260130/ubiystvo-2071128369.html
https://ria.ru/20260203/ubiystvo-2071939183.html
россия
пенза
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пенза, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство и кражу
САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Подозреваемый в похищении человека в Пензе, застреленный полицейскими на Рублевке в Москве, был судим за двойное убийство, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе
в Москве
подозреваемого в похищении мужчины в Пензе
, его сообщник ликвидирован, заложник убит. В СК РФ
сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным СУСК по Пензенской области
, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района
Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
Из материалов следует, что убитый на Рублевке был осужден в Пензе в 2015 году за двойное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, кражу и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Он вместе с сообщником застрелил двух человек с целью хищения у них золотых украшений и другого имущества. Для этого был использован пистолет диаметром 9 мм. Тела убийцы спрятали в овраге.
Другим преступным эпизодом в деле пензенца была кража. Согласно материалам, он стащил из дома священника наперсный и протоиерейский кресты, крест с изображением распятия, серебряные крестики и цепочки, панагию (икону Владимирской Божьей Матери), золотые украшения и другие предметы. Когда фигурант узнал, что часть предметов изготовлены не из драгоценных металлов, он подкинул их обратно.
Пензенец по совокупности преступлений был приговорен к 23 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.