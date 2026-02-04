Рейтинг@Mail.ru
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
10:05 04.02.2026
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
Подозреваемый в похищении человека в Пензе, застреленный полицейскими на Рублевке в Москве, был судим за двойное убийство, следует из материалов, с которыми... РИА Новости, 04.02.2026
происшествия, россия, пенза, москва, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Москва, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль . Архивное фото
САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Подозреваемый в похищении человека в Пензе, застреленный полицейскими на Рублевке в Москве, был судим за двойное убийство, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские со стрельбой задержали на Рублевском шоссе в Москве подозреваемого в похищении мужчины в Пензе, его сообщник ликвидирован, заложник убит. В СК РФ сообщили, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным СУСК по Пензенской области, подозреваемые в период с 28 по 29 января на территории Октябрьского района Пензы похитили 39-летнего мужчину и убили его.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Житель Кузбасса получил 16,5 лет колонии за убийство 20-летней давности
30 января, 06:00
Из материалов следует, что убитый на Рублевке был осужден в Пензе в 2015 году за двойное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, кражу и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Он вместе с сообщником застрелил двух человек с целью хищения у них золотых украшений и другого имущества. Для этого был использован пистолет диаметром 9 мм. Тела убийцы спрятали в овраге.
Другим преступным эпизодом в деле пензенца была кража. Согласно материалам, он стащил из дома священника наперсный и протоиерейский кресты, крест с изображением распятия, серебряные крестики и цепочки, панагию (икону Владимирской Божьей Матери), золотые украшения и другие предметы. Когда фигурант узнал, что часть предметов изготовлены не из драгоценных металлов, он подкинул их обратно.
Пензенец по совокупности преступлений был приговорен к 23 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Умолял придумать алиби": новые детали в деле об убийстве мальчика
Вчера, 14:18
 
ПроисшествияРоссияПензаМоскваИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
