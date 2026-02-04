Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство

САРАТОВ, 4 фев - РИА Новости. Подозреваемый в похищении человека в Пензе, застреленный полицейскими на Рублевке в Москве, был судим за двойное убийство, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из материалов следует, что убитый на Рублевке был осужден в Пензе в 2015 году за двойное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем, кражу и незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Он вместе с сообщником застрелил двух человек с целью хищения у них золотых украшений и другого имущества. Для этого был использован пистолет диаметром 9 мм. Тела убийцы спрятали в овраге.

Другим преступным эпизодом в деле пензенца была кража. Согласно материалам, он стащил из дома священника наперсный и протоиерейский кресты, крест с изображением распятия, серебряные крестики и цепочки, панагию (икону Владимирской Божьей Матери), золотые украшения и другие предметы. Когда фигурант узнал, что часть предметов изготовлены не из драгоценных металлов, он подкинул их обратно.