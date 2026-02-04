Народный фронт помогает белгородцам с резервной генерацией электроэнергии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Представители Народного фронта из разных регионов России помогают обеспечивать жителей Белгородской области резервными источниками электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.

"После обстрелов в новогодние праздники область временно оставалась без электроэнергии. Сейчас мы помогаем жителям обеспечить резервную генерацию на случай повторного отключения электроэнергии, отопления и водоотведения", – цитируют в пресс-службе руководителя регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Дарью Кайдалову.

Так, команда Народного фронта Свердловской области доставила в Белгород пять бензиновых генераторов, 20 печек и 20 портативных аккумуляторов, отметили в пресс-службе.

"К поддержке белгородцев также подключились волонтёры из других регионов. Народный фронт Псковской области проводит срочный сбор средств на печки, а Народный фронт Челябинской области запустил сбор на пауэрбанки и генераторы для мирных жителей. К помощи присоединились и активисты из Пермского края, они отправили мирным жителям прифронтовых территорий и бойцам в зону СВО печки, генераторы и тёплые вязаные носки", - рассказали в Народном фронте.