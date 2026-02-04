Рейтинг@Mail.ru
Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:40 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/tver-2072257331.html
Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева
Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева - РИА Новости, 04.02.2026
Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева
Тверская область планирует закупить крупную партию автобусов, а также сельскохозяйственную и коммунальную технику при поддержке АО "Росагролизинг" по поручению... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:40:00+03:00
2026-02-04T16:40:00+03:00
тверская область
тверская область
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072255281_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_1a9bf13ebb852894cd51b84c9361bffa.jpg
https://ria.ru/20260128/tver-2070794962.html
https://ria.ru/20260127/tver-2070633953.html
https://ria.ru/20260129/korolev-2071044853.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072255281_58:0:1765:1280_1920x0_80_0_0_1e01eef10468809f21a8ec1d9b5a7f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, виталий королев
Тверская область, Тверская область, Виталий Королев
Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева

Тверская область закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Виталия Королева

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тверская область планирует закупить крупную партию автобусов, а также сельскохозяйственную и коммунальную технику при поддержке АО "Росагролизинг" по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба правительства области.
Данная тема поднималась на встрече Королева с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым и его первым заместителем Владимиром Балтером в региональном правительстве.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вручил новый служебный транспорт полиции Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Королев вручил новый служебный транспорт полиции Тверской области
28 января, 16:05
На встрече Королев отметил, что "Росагролизинг" является одним из ключевых, стратегических партнеров региона по целому ряду направлений. В первую очередь, это развитие и техническая модернизация сельского хозяйства.
"За последние три года по программам “Росагролизинга” наши сельхозпроизводители приобрели более 340 единиц техники. Рассчитываем на развитие нашего сотрудничества по обеспечению АПК Тверской области сельхозтехникой и оборудованием", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.
Всего за период с 2003 по 2026 годы компания инвестировала в развитие агропромышленного комплекса Тверской области 5,1 миллиарда рублей. Благодаря чему аграрии региона смогли приобрести 1087 единиц современной сельскохозяйственной техники.
Кроме того, на встрече обсудили развитие льноводства в Тверской области.
Королев добавил, что на данный момент в регионе реализуется инвестпроект по модернизации Кашинского льнокомбината. В планах инвестора создание современного завода по первичной переработке льна и расширение площади выращивания культуры.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Школу в рамках инвестпроекта в сфере АПК построят в Тверской области
27 января, 19:36
В связи с этим глава региона обратился к генеральному директору АО "Росагролизинг" с предложением поддержать предприятие в части приобретения сельхозтехники. Региональное правительство также окажет помощь на ее закупку.
Косов отметил, что компания готова участвовать в проектах региона по разным направлениям.
Также особое внимание было уделено развитию эколизинга. Например, приобретению мусоровозов на льготных условиях, предоставляемых "Росагролизингом". В прошлом году при его поддержке было приобретено 15 мусоровозов производства Тверского завода коммунального машиностроения, а в ближайшие три года автопарк ООО "ТСАХ" планируется пополнить 29 новыми машинами.
В числе тем встречи было и обновление подвижного состава общественного транспорта. Так, до конца текущего года Верхневолжье планирует приобрести крупную партию новых автобусов. На данный момент изучаются предложения от потенциальных поставщиков, условия закупки по программам льготного лизинга.
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Королев: инвестпортфель Верхневолжья содержит сейчас 119 проектов
29 января, 17:20
 
Тверская областьТверская областьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала