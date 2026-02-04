Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тверская область планирует закупить крупную партию автобусов, а также сельскохозяйственную и коммунальную технику при поддержке АО "Росагролизинг" по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба правительства области.

Данная тема поднималась на встрече Королева с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым и его первым заместителем Владимиром Балтером в региональном правительстве.

На встрече Королев отметил, что "Росагролизинг" является одним из ключевых, стратегических партнеров региона по целому ряду направлений. В первую очередь, это развитие и техническая модернизация сельского хозяйства.

"За последние три года по программам “Росагролизинга” наши сельхозпроизводители приобрели более 340 единиц техники. Рассчитываем на развитие нашего сотрудничества по обеспечению АПК Тверской области сельхозтехникой и оборудованием", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.

Всего за период с 2003 по 2026 годы компания инвестировала в развитие агропромышленного комплекса Тверской области 5,1 миллиарда рублей. Благодаря чему аграрии региона смогли приобрести 1087 единиц современной сельскохозяйственной техники.

Кроме того, на встрече обсудили развитие льноводства в Тверской области.

Королев добавил, что на данный момент в регионе реализуется инвестпроект по модернизации Кашинского льнокомбината. В планах инвестора создание современного завода по первичной переработке льна и расширение площади выращивания культуры.

В связи с этим глава региона обратился к генеральному директору АО "Росагролизинг" с предложением поддержать предприятие в части приобретения сельхозтехники. Региональное правительство также окажет помощь на ее закупку.

Косов отметил, что компания готова участвовать в проектах региона по разным направлениям.

Также особое внимание было уделено развитию эколизинга. Например, приобретению мусоровозов на льготных условиях, предоставляемых "Росагролизингом". В прошлом году при его поддержке было приобретено 15 мусоровозов производства Тверского завода коммунального машиностроения, а в ближайшие три года автопарк ООО "ТСАХ" планируется пополнить 29 новыми машинами.