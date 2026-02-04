Верхневолжье закупит автобусы и сельхозтехнику по поручению Королева

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Тверская область планирует закупить крупную партию автобусов, а также сельскохозяйственную и коммунальную технику при поддержке АО "Росагролизинг" по поручению временно исполняющего обязанности губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба правительства области.
Данная тема поднималась на встрече Королева с генеральным директором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым и его первым заместителем Владимиром Балтером в региональном правительстве.
На встрече Королев отметил, что "Росагролизинг" является одним из ключевых, стратегических партнеров региона по целому ряду направлений. В первую очередь, это развитие и техническая модернизация сельского хозяйства.
"За последние три года по программам “Росагролизинга” наши сельхозпроизводители приобрели более 340 единиц техники. Рассчитываем на развитие нашего сотрудничества по обеспечению АПК Тверской области сельхозтехникой и оборудованием", – подчеркнул Королев, его слова приводит пресс-служба.
Всего за период с 2003 по 2026 годы компания инвестировала в развитие агропромышленного комплекса Тверской области 5,1 миллиарда рублей. Благодаря чему аграрии региона смогли приобрести 1087 единиц современной сельскохозяйственной техники.
Кроме того, на встрече обсудили развитие льноводства в Тверской области.
Королев добавил, что на данный момент в регионе реализуется инвестпроект по модернизации Кашинского льнокомбината. В планах инвестора создание современного завода по первичной переработке льна и расширение площади выращивания культуры.
В связи с этим глава региона обратился к генеральному директору АО "Росагролизинг" с предложением поддержать предприятие в части приобретения сельхозтехники. Региональное правительство также окажет помощь на ее закупку.
Косов отметил, что компания готова участвовать в проектах региона по разным направлениям.
Также особое внимание было уделено развитию эколизинга. Например, приобретению мусоровозов на льготных условиях, предоставляемых "Росагролизингом". В прошлом году при его поддержке было приобретено 15 мусоровозов производства Тверского завода коммунального машиностроения, а в ближайшие три года автопарк ООО "ТСАХ" планируется пополнить 29 новыми машинами.
В числе тем встречи было и обновление подвижного состава общественного транспорта. Так, до конца текущего года Верхневолжье планирует приобрести крупную партию новых автобусов. На данный момент изучаются предложения от потенциальных поставщиков, условия закупки по программам льготного лизинга.