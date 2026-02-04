Рейтинг@Mail.ru
13:57 04.02.2026
Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
2026-02-04T13:57:00+03:00
2026-02-04T13:57:00+03:00
в мире
сша
турция
иран
стив уиткофф
аббас аракчи
биньямин нетаньяху
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире, сша, турция, иран, стив уиткофф, аббас аракчи, биньямин нетаньяху, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, США, Турция, Иран, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Биньямин Нетаньяху, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция готова принять на своей территории переговоры между США и Ираном, однако не навязывает сторонам своё посредничество, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее портал Axios сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в пятницу планировал встретиться в Стамбуле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи для обсуждения иранской ядерной программы на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet проинформировал, что Уиткофф прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Вместе с тем, по данным журналиста Axios Барака Равида, который сослался на арабский источник, администрация президента США Дональда Трампа приняла просьбу Тегерана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции. Ожидается, что они состоятся в пятницу в Омане.
"Турция не навязывает никому своё посредничество, стороны сами решают, где и при чьём участии вести переговоры", — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать смену места переговоров.
Он подчеркнул, что Турция заявляла о своей готовности содействовать диалогу Ирана и США на самом высоком уровне, отметив, что страна на протяжении многих лет выступает площадкой для урегулирования международных конфликтов.
"Стороны сами решают, где, когда и при посредничестве какой страны вести переговоры", - уточнил собеседник агентства.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США приняли просьбу Ирана перенести переговоры из Турции, сообщили Axios
