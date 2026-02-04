Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция готова принять на своей территории переговоры между США и Ираном, однако не навязывает сторонам своё посредничество, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"Турция не навязывает никому своё посредничество, стороны сами решают, где и при чьём участии вести переговоры", — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать смену места переговоров.

Он подчеркнул, что Турция заявляла о своей готовности содействовать диалогу Ирана и США на самом высоком уровне, отметив, что страна на протяжении многих лет выступает площадкой для урегулирования международных конфликтов.