Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник - РИА Новости, 04.02.2026
Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
2026-02-04T13:57:00+03:00

Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
2026-02-04T13:57:00+03:00
2026-02-04T13:57:00+03:00
2026-02-04T13:57:00+03:00
сша
турция
иран
Турция готова принять переговоры США и Ирана, сообщил источник
АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Турция готова принять на своей территории переговоры между США и Ираном, однако не навязывает сторонам своё посредничество, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее портал Axios сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф
в пятницу планировал встретиться в Стамбуле
с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи
для обсуждения иранской ядерной программы на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Во вторник портал Ynet проинформировал, что Уиткофф прибыл в Израиль
для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху
. Вместе с тем, по данным журналиста Axios Барака Равида, который сослался на арабский источник, администрация президента США Дональда Трампа
приняла просьбу Тегерана
перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции
. Ожидается, что они состоятся в пятницу в Омане
.
"Турция не навязывает никому своё посредничество, стороны сами решают, где и при чьём участии вести переговоры", — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать смену места переговоров.
Он подчеркнул, что Турция заявляла о своей готовности содействовать диалогу Ирана
и США на самом высоком уровне, отметив, что страна на протяжении многих лет выступает площадкой для урегулирования международных конфликтов.
"Стороны сами решают, где, когда и при посредничестве какой страны вести переговоры", - уточнил собеседник агентства.