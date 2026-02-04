https://ria.ru/20260204/turtsija-2072182123.html
Турция не получала запроса о переговорах России и Украины, сообщил источник
Турция не получала запроса о переговорах России и Украины, сообщил источник - РИА Новости, 04.02.2026
Турция не получала запроса о переговорах России и Украины, сообщил источник
Турция не получала обращений от сторон по вопросу возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, однако готова принять их в любое время, сообщил РИА Новости, 04.02.2026
в мире
россия
украина
турция
мирный план сша по украине
Турция не получала запроса о переговорах России и Украины, сообщил источник
