https://ria.ru/20260204/tseny-2072116282.html
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года - РИА Новости, 04.02.2026
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года
Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:36:00+03:00
2026-02-04T10:36:00+03:00
2026-02-04T10:36:00+03:00
всемирный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913305_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_95bf73a1a50945d6603896f6ee615273.jpg
https://ria.ru/20260118/eksperty-2068603905.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913305_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_de86872889f62870a31f5739df0d9aac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный банк, в мире
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года
РИА Новости: цены на подсолнечное масло в мире достигли максимума с лета 2022 г
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, в январе стоимость подсолнечного масла составила 1432,5 доллара за тонну, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 6%. В годовом выражении рост был еще более ощутимым - почти 19%.
Это максимальное значение с августа 2022 года, когда стоимость подсолнечного масла составляла 1496,22 доллара за тонну.