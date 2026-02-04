Рейтинг@Mail.ru
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года
10:36 04.02.2026
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года
Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 04.02.2026
https://ria.ru/20260118/eksperty-2068603905.html
Цены на подсолнечное масло в мире поднялись до максимума с лета 2022 года

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Цены на подсолнечное масло в мире в январе текущего года поднялись до максимума с августа 2022 года, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Согласно данным организации, в январе стоимость подсолнечного масла составила 1432,5 доллара за тонну, по сравнению с предыдущим месяцем увеличившись на 6%. В годовом выражении рост был еще более ощутимым - почти 19%.
Это максимальное значение с августа 2022 года, когда стоимость подсолнечного масла составляла 1496,22 доллара за тонну.
Назван самый подешевевший продукт в России
18 января, 14:05
18 января, 14:05
 
