Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения группировки "Центр" уничтожили за минувшие сутки более 350 боевиков, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:01:00+03:00
2026-02-04T15:01:00+03:00
2026-02-04T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
доброполье (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
доброполье (город)
МО РФ: ВСУ потеряли более 350 военных в зоне ответственности "Центра"