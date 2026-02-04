Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц - РИА Новости, 04.02.2026
20:24 04.02.2026
ЦБ не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц
алексей заботкин, рбк (медиагруппа), центральный банк рф (цб рф), экономика
Алексей Заботкин, РБК (медиагруппа), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
ЦБ не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц

Заботкин: ЦБ не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Банк России не видит системных рисков ухудшения качества кредитов юрлиц, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Мы не видим каких-то системных рисков, связанных с ухудшением кредитного качества", - сказал он, выступая на радио РБК. При этом Заботкин отметил, что некоторые компании будут сталкиваться со сложностями в обслуживании долга.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
ЦБ вводит обязательный период охлаждения по кредитам
1 сентября 2025, 02:46
 
Алексей ЗаботкинРБК (медиагруппа)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
