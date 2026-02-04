Трамп заявил, что всегда хорошо разбирался в деньгах

"Я всегда был хорош в деньгах", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, есть ли у него сомнения в необходимости снижения ключевой ставки, как он постоянно призывает.

Трамп родился в семье миллионера, успешного нью-йорского девелопера Фреда Трампа. Миллиардером он стал уже благодаря собственным проектам, впервые попав в список журнала Forbes в 1988 году. При этом его положение в рейтинге было неустойчивым - в прессе сомневались, что реальная стоимость его активов достигает миллиарда долларов. В 2024 году это было доказано в суде, когда на Трампа и его семью наложили штраф в почти полмиллиарда долларов за завышение стоимости активов с целью получения ссуд на более выгодных условиях.