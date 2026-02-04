https://ria.ru/20260204/tramp-2072335754.html
Трамп заявил, что всегда хорошо разбирался в деньгах
Трамп заявил, что всегда хорошо разбирался в деньгах - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп заявил, что всегда хорошо разбирался в деньгах
Президент США Дональд Трамп, являющийся миллиардером, признался, что всегда хорошо разбирался в денежных вопросах.
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, являющийся миллиардером, признался, что всегда хорошо разбирался в денежных вопросах.
"Я всегда был хорош в деньгах", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, есть ли у него сомнения в необходимости снижения ключевой ставки, как он постоянно призывает.
США сейчас испытывают приток капитала благодаря его политике, утверждает президент.
Трамп родился в семье миллионера, успешного нью-йорского девелопера Фреда Трампа. Миллиардером он стал уже благодаря собственным проектам, впервые попав в список журнала Forbes в 1988 году. При этом его положение в рейтинге было неустойчивым - в прессе сомневались, что реальная стоимость его активов достигает миллиарда долларов. В 2024 году это было доказано в суде, когда на Трампа и его семью наложили штраф в почти полмиллиарда долларов за завышение стоимости активов с целью получения ссуд на более выгодных условиях.
Большой куш сорвал Трамп на запуске собственных криптовалют, мемкоинов и соцсети Truth Social. Согласно данным журнала Forbes, эти активы только в 2025 году увеличили его состояние примерно на 1,3 миллиарда долларов. В настоящий момент состояние Трампа оценивается в 6,6 миллиардов долларов, он занимает 582 строчку в списке богатейших людей планеты, подсчитало РИА Новости.