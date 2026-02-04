https://ria.ru/20260204/tramp-2072325956.html
Трамп пригрозил Ирану за попытки возобновить ядерную программу
Трамп пригрозил Ирану за попытки возобновить ядерную программу - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп пригрозил Ирану за попытки возобновить ядерную программу
Попытки Ирана вернуться к осуществлению ядерной программы и открытие новых объектов приведет к тому, что США сделают очень плохие вещи, предупредил президент... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:23:00+03:00
2026-02-04T22:23:00+03:00
2026-02-04T22:23:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067693568.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп
В мире, Иран, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил Ирану за попытки возобновить ядерную программу
Трамп: США сделают с Ираном плохие вещи за попытки возобновить ядерную программу