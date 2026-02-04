Иран продолжает вести переговоры с США, заверил Трамп

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Тегеран продолжает вести переговоры с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.

« "Они ведут переговоры с нами", – сказал он в интервью NBC

Ранее в среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат.

По данным источников Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как ожидается, в четверг отправятся в Катар, а оттуда они планируют вернуться в Майами, а не ехать на встречу с иранцами.

Иран и США проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной тематике, сообщает иранское агентство ISNA. Как уточняет агентство, формат встречи будет аналогичен предыдущим - при посредничестве оманской стороны. Сторону Ирана возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представит спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривается также возможное участие зятя американского лидера Джареда Кушнера.