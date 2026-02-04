https://ria.ru/20260204/tramp-2072325344.html
Иран продолжает вести переговоры с США, заверил Трамп
Иран продолжает вести переговоры с США, заверил Трамп - РИА Новости, 04.02.2026
Иран продолжает вести переговоры с США, заверил Трамп
Тегеран продолжает вести переговоры с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:19:00+03:00
2026-02-04T22:19:00+03:00
2026-02-04T22:32:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
дональд трамп
вашингтон (штат)
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_853a6d879b9517c8a082bc16cb20c1a6.jpg
https://ria.ru/20260204/rubio-2072305524.html
https://ria.ru/20260204/ssha-2072313014.html
иран
тегеран (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8182cda370db2eecf77da6be5fbb776.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), дональд трамп, вашингтон (штат), nbc
В мире, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Вашингтон (штат), NBC
Иран продолжает вести переговоры с США, заверил Трамп
Трамп: Тегеран продолжает вести переговоры с Вашингтоном
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Тегеран продолжает вести переговоры с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Они ведут переговоры с нами", – сказал он в интервью NBC
.
Ранее в среду портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что США заявили Ирану, что не согласятся на его требования сменить место проведения переговоров и их формат.
По данным источников Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, как ожидается, в четверг отправятся в Катар, а оттуда они планируют вернуться в Майами, а не ехать на встречу с иранцами.
Иран и США проведут 6 февраля в Омане переговоры по ядерной тематике, сообщает иранское агентство ISNA. Как уточняет агентство, формат встречи будет аналогичен предыдущим - при посредничестве оманской стороны. Сторону Ирана возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, США представит спецпосланник президента Стив Уиткофф, рассматривается также возможное участие зятя американского лидера Джареда Кушнера.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".