Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2026
22:08 04.02.2026 (обновлено: 22:12 04.02.2026)
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2026
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. РИА Новости, 04.02.2026
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку.
"Да, я думаю, он это понимает", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов, понимает ли Уорш, что президент США ждет от него снижения ставки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп заявил о рекордных инвестициях в экономику США
28 января, 00:58
 
В миреДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСША
 
 
