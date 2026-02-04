https://ria.ru/20260204/tramp-2072323619.html
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2026
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его кандидат на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш хочет снижать ключевую ставку. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:08:00+03:00
2026-02-04T22:08:00+03:00
2026-02-04T22:12:00+03:00
в мире
дональд трамп
федеральная резервная система сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070664766.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, федеральная резервная система сша, сша
В мире, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США, США
Кандидат на пост главы ФРС хочет снизить ключевую ставку, заявил Трамп
Трамп: кандидат на пост главы ФРС Уорш хочет снизить ключевую ставку