Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном
18:59 04.02.2026 (обновлено: 19:40 04.02.2026)
Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном
Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио в контексте переговоров с Ираном заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к любым контактам и даже встречам, Вашингтон не РИА Новости, 04.02.2026
в мире
иран
сша
марко рубио
дональд трамп
иран
сша
в мире, иран, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Иран, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном

Рубио: Трамп открыт к встречам и обсуждениям с ИРИ, США не считают это уступкой

Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в контексте переговоров с Ираном заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к любым контактам и даже встречам, Вашингтон не рассматривает это как уступки.
"Президент Трамп готов говорить и встречаться со всеми в мире. Мы не считаем встречи уступками или легитимизацией", - заявил Рубио журналистам на вопрос о перспективе переговоров с Ираном.
Он также отметил, что Вашингтон готов "слушать и говорить" с кем угодно, будь то союзник или противник.
Позже журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на арабский источник сообщил, что администрация Трампа приняла просьбу Тегерана перенести переговоры по иранской ядерной программе из Турции, они, как ожидается, состоятся в пятницу в Омане.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
