Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном
Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном - РИА Новости, 04.02.2026
Рубио оценил перспективы переговоров США с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио в контексте переговоров с Ираном заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к любым контактам и даже встречам, Вашингтон не РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:59:00+03:00
2026-02-04T18:59:00+03:00
2026-02-04T19:40:00+03:00
в мире
иран
сша
марко рубио
дональд трамп
иран
сша
2026
Новости
ru-RU
в мире, иран, сша, марко рубио, дональд трамп
В мире, Иран, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио: Трамп открыт к встречам и обсуждениям с ИРИ, США не считают это уступкой