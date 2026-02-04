Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал пролонгацию Закона о возможностях роста в Африке (AGOA), предоставлявшего африканским странам беспошлинный доступ на американские рынки, теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года, сообщает офис торгового представителя США.

"Президент Трамп подписал законопроект, который продлевает действие программы торговых преференций AGOA до 31 декабря 2026 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что AGOA должен обеспечить больший доступ к рынкам для американских компаний.

Отмечается, что в ближайшие дни ведомство будет работать над изменениями в согласованной системе пошлин США, чтобы она соответствовала продленному соглашению.