Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки
17:40 04.02.2026
Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал пролонгацию Закона о возможностях роста в Африке (AGOA), предоставлявшего африканским странам беспошлинный доступ на американские рынки, теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года, сообщает офис торгового представителя США.
"Президент Трамп подписал законопроект, который продлевает действие программы торговых преференций AGOA до 31 декабря 2026 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что AGOA должен обеспечить больший доступ к рынкам для американских компаний.
Отмечается, что в ближайшие дни ведомство будет работать над изменениями в согласованной системе пошлин США, чтобы она соответствовала продленному соглашению.
AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истёк 30 сентября. Палата представителей США 12 января 2026 года одобрила продление AGOA до 2028 года.
