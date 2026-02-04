https://ria.ru/20260204/tramp-2072277346.html
Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки
Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки
Президент США Дональд Трамп подписал пролонгацию Закона о возможностях роста в Африке (AGOA), предоставлявшего африканским странам беспошлинный доступ на... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:40:00+03:00
2026-02-04T17:40:00+03:00
2026-02-04T17:40:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260204/stal-2072083451.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения со странами Африки
Трамп подписал пролонгацию торгового соглашения AGOA до конца 2026 года
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал пролонгацию Закона о возможностях роста в Африке (AGOA), предоставлявшего африканским странам беспошлинный доступ на американские рынки, теперь он будет действовать до 31 декабря 2026 года, сообщает офис торгового представителя США.
"Президент Трамп
подписал законопроект, который продлевает действие программы торговых преференций AGOA до 31 декабря 2026 года", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Торговый представитель США
Джеймисон Грир заявил, что AGOA должен обеспечить больший доступ к рынкам для американских компаний.
Отмечается, что в ближайшие дни ведомство будет работать над изменениями в согласованной системе пошлин США, чтобы она соответствовала продленному соглашению.
AGOA был принят США в 2000 году с целью расширения экономического и инвестиционного сотрудничества с африканскими странами. Ключевым положением закона являлся беспошлинный доступ на американский рынок товаров из стран-бенефициаров. Срок AGOA истёк 30 сентября. Палата представителей США 12 января 2026 года одобрила продление AGOA до 2028 года.