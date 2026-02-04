Рейтинг@Mail.ru
Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 04.02.2026 (обновлено: 17:42 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/tramp-2072274741.html
Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике
Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике - РИА Новости, 04.02.2026
Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике
Реакция президента США Дональда Трампа на ночные удары ВС России по Украине может рассматриваться как попытка оказания давления на Владимира Зеленского, пишет... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:34:00+03:00
2026-02-04T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
каролин левитт
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b1d197e196153ee5d1ab534ce0106d4.jpg
https://ria.ru/20260204/vsu-2072266976.html
https://ria.ru/20260204/delegatsija-2072260306.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071219228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_867099ba7bbfd4edba94ac014df2ac90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, каролин левитт, владимир зеленский, дональд трамп, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Каролин Левитт, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Страна.ua
Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике

Страна.ua: Трамп рассматривает удары по энергетике как рычаг давления на Киев

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Реакция президента США Дональда Трампа на ночные удары ВС России по Украине может рассматриваться как попытка оказания давления на Владимира Зеленского, пишет Страна.ua.
"Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары", — сообщается в материале.
По мнению автора публикации, такой шаг американского президента может оказать давление на Зеленского в вопросах уступок на переговорах в Абу-Даби.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
Вчера, 17:10
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине.
Во вторник Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В сообщении ведомства уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
Комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Москва по просьбе Трампа приостановила удары по энергетической инфраструктуре, снабжающей военные объекты на Украине, на фоне низких зимних температур.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Делегации России и Украины сидят друг напротив друга на встрече в ОАЭ
Вчера, 16:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАКаролин ЛевиттВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала