Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Реакция президента США Дональда Трампа на ночные удары ВС России по Украине может рассматриваться как попытка оказания давления на Владимира Зеленского, пишет Страна.ua.
"Трамп никак не осудил удары по украинской энергетике. И, таким образом, фактически дал добро и на последующие удары", — сообщается в материале.
По мнению автора публикации, такой шаг американского президента может оказать давление на Зеленского в вопросах уступок на переговорах в Абу-Даби.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер не был удивлен сообщениями о ночных ударах России по объектам на Украине.
Во вторник Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В сообщении ведомства уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
Комбинированный удар стал первым за почти неделю после того, как Москва по просьбе Трампа приостановила удары по энергетической инфраструктуре, снабжающей военные объекты на Украине, на фоне низких зимних температур.