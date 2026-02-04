Украину возмутила реакция Трампа на удары России по энергетике

Во вторник Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В сообщении ведомства уточняется, что удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.