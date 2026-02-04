Трамп оценил паузу в ударах по Украине, считают эксперты

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил паузу в ударах по Украине, и накануне переговоров в Абу-Даби можно предполагать, что Вашингтон остается верен предыдущим договоренностям с Россией, высказали мнение в разговоре с РИА Новости эксперты.

Трамп позже заявил, что российский лидер сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине и это было "значительно".

"Что касается Трампа - он же "крутой мужик". А тут Путин обещал - Путин сделал", - сказал в разговоре с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер , комментируя высокую оценку Трампом приостановки ударов.

Андрей Быстрицкий. Нельзя однозначно сказать, будет ли на предстоящих переговорах обсуждаться идея новой приостановки ударов, высказал РИА Новости мнение председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай США , как посредник, будут уделять внимание обеим сторонам - и России, и Украине, полагает он.

"Нет никаких признаков того, что с американской стороны есть отступления от договоренностей, которые, видимо, существуют между политическими кругами России и США", - подчеркнул эксперт.