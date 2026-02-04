Трамп оценил паузу в ударах по Украине, считают эксперты

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил паузу в ударах по Украине, и накануне переговоров в Абу-Даби можно предполагать, что Вашингтон остается верен предыдущим договоренностям с Россией, высказали мнение в разговоре с РИА Новости эксперты.
Ранее Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
Трамп позже заявил, что российский лидер сдержал слово в части временной приостановки ударов по Украине и это было "значительно".
"Что касается Трампа - он же "крутой мужик". А тут Путин обещал - Путин сделал", - сказал в разговоре с РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя высокую оценку Трампом приостановки ударов.
Нельзя однозначно сказать, будет ли на предстоящих переговорах обсуждаться идея новой приостановки ударов, высказал РИА Новости мнение председатель совета фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. США, как посредник, будут уделять внимание обеим сторонам - и России, и Украине, полагает он.
"Нет никаких признаков того, что с американской стороны есть отступления от договоренностей, которые, видимо, существуют между политическими кругами России и США", - подчеркнул эксперт.
В понедельник Песков заявил, что следующий раунд переговоров представителей РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта состоится в Абу-Даби 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби завершились 24 января. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.