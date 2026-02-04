Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о высоком уровне преступности в Вашингтоне до его срока
Трамп рассказал о высоком уровне преступности в Вашингтоне до его срока
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в Вашингтоне был такой уровень преступности, что невозможно было дойти до Белого дома. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Трамп рассказал о высоком уровне преступности в Вашингтоне до его срока

Трамп: в Вашингтоне из-за преступности раньше нельзя было дойти до Белого дома

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в Вашингтоне был такой уровень преступности, что невозможно было дойти до Белого дома.
"Это позволяет вам ходить в Белый дом, вместо того, чтобы ехать на "Убере" и стать жертвой ограбления", - заявил Трамп о своих мерах по профилактике криминала в столице.
Преступность в целом снизилась на 97%, а нынешний январь показывает снижение уровня на 90-95%, заявил Трамп.
Президент назвал американскую столицу почти свободной от преступности и очень безопасной.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Трамп пожаловался, что дела мешают ему изучать материалы по Эпштейну
В миреВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
