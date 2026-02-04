https://ria.ru/20260204/tramp-2072088604.html
Трамп рассказал о высоком уровне преступности в Вашингтоне до его срока
Трамп рассказал о высоком уровне преступности в Вашингтоне до его срока - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп рассказал о высоком уровне преступности в Вашингтоне до его срока
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в Вашингтоне был такой уровень преступности, что невозможно было дойти до Белого дома. РИА Новости, 04.02.2026
Трамп: в Вашингтоне из-за преступности раньше нельзя было дойти до Белого дома