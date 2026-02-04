"Ключевой элемент": СМИ раскрыли, что Трамп хочет получить от России

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа в отношении украинского урегулирования строится на убеждении, что торговые связи с Россией станут лучшей гарантией мира, пишет журнал Foreign Policy.
«
"Ключевым элементом мирной политики администрации Трампа на Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, а американские инвесторы при этом разбогатеют", — говорится в материале
Как пишет автор, администрация американского лидера уже предвкушает прибыть, которую можно буде получить от сотрудничества с Россией несмотря на то, что инвестиции будут долгосрочными и сопряжены со сложными условиями.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Следующий раунд переговоров состоится 4-5 февраля.