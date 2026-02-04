"Ключевым элементом мирной политики администрации Трампа на Украине является убеждение, что возобновление торговых связей между Соединенными Штатами и Россией предотвратит возобновление войны, а американские инвесторы при этом разбогатеют", — говорится в материале

Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.