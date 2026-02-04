https://ria.ru/20260204/tramp-2072085944.html
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками - РИА Новости, 04.02.2026
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
Президент США Дональд Трамп в последний день действия ДСНВ проведет закрытую встречу по вопросам политики, следует из его графика. РИА Новости, 04.02.2026
Трамп в среду проведет закрытую встречу с советниками