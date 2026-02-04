Рейтинг@Mail.ru
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
07:18 04.02.2026
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
Трамп в последний день действия ДСНВ проведет встречу с советниками
Президент США Дональд Трамп в последний день действия ДСНВ проведет закрытую встречу по вопросам политики, следует из его графика.
в мире
сша
россия
прага
владимир путин
дональд трамп
хамас
договор снв-3
сша
россия
прага
в мире, сша, россия, прага, владимир путин, дональд трамп, хамас, договор снв-3
В мире, США, Россия, Прага, Владимир Путин, Дональд Трамп, ХАМАС, Договор СНВ-3
Трамп в среду проведет закрытую встречу с советниками

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в последний день действия ДСНВ проведет закрытую встречу по вопросам политики, следует из его графика.
Утром в среду по местному времени (19.00 мск) американский лидер примет участие в записи телеинтервью, затем (в 21.15 мск) вместе с первой леди встретится с освобожденным из плена ХАМАС американцем, указано в расписании президента США.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эксперт назвал ДСНВ столпом мироустройства, который опасно демонтировать
Вчера, 14:25
В 16.00 по местному времени (00.00 мск четверга) Трамп примет участие во встрече по вопросам политики, следует из его графика. Тема встречи и состав участников не раскрывается.
Других мероприятий или публичных заявлений в расписании американского президента на среду не указано.
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан в Праге 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля следующего года, был продлен в 2021 году на пять лет. Пятого февраля 2026 года его действие истекает.
Президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться предусмотренных документом ограничений. Трамп в октябре назвал это предложение российского коллеги хорошей идеей, однако официальных действий Вашингтона в ответ на инициативу не последовало.
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Эксперт назвал три ключевых фактора для перезагрузки ДСНВ
Вчера, 13:25
 
