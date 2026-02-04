Трамп получит Гренландию, несмотря на действия Европы, считает эксперт

Он отметил, что основанием для этого, по мнению Трампа, является национальная безопасность Штатов.

"Европа не может в Гренландии обеспечить национальную безопасность США. Они без американцев не могут обеспечить даже собственную безопасность. Поэтому Трамп затеял эти пляски с Гренландией", - добавил эксперт.