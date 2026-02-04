Трамп получит Гренландию, несмотря на действия Европы, считает эксперт

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп однозначно получит Гренландию, что бы не предприняли европейские страны, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее эксперт рассказал РИА Новости, что в Гренландии на данный момент нет подходящей инфраструктуры для установки противоракетных установок, но США вполне смогут разместить на острове систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, а также наладить средства обнаружения подводных лодок.
МИД Гренландии рассказал о переговорах с США
Вчера, 15:56
Он отметил, что основанием для этого, по мнению Трампа, является национальная безопасность Штатов.
"Европа не может в Гренландии обеспечить национальную безопасность США. Они без американцев не могут обеспечить даже собственную безопасность. Поэтому Трамп затеял эти пляски с Гренландией", - добавил эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.