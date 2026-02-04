Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026

Трамп получит Гренландию, несмотря на действия Европы, считает эксперт
04:56 04.02.2026
Трамп получит Гренландию, несмотря на действия Европы, считает эксперт
Трамп получит Гренландию, несмотря на действия Европы, считает эксперт
2026
гренландия, сша, дональд трамп, алексей леонков, европа
Гренландия, США, Дональд Трамп, Алексей Леонков, Европа
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп однозначно получит Гренландию, что бы не предприняли европейские страны, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее эксперт рассказал РИА Новости, что в Гренландии на данный момент нет подходящей инфраструктуры для установки противоракетных установок, но США вполне смогут разместить на острове систему раннего оповещения о полете баллистических ракет, а также наладить средства обнаружения подводных лодок.
"Трамп собирается выстроить цитадель под названием "США", и, в этой цитадели, еще есть место для другой страны, под названием Канада, я думаю, это будущее, но Гренландию Трамп получит однозначно, как бы там Европа не сопротивлялась", - сказал Леонков.
Он отметил, что основанием для этого, по мнению Трампа, является национальная безопасность Штатов.
"Европа не может в Гренландии обеспечить национальную безопасность США. Они без американцев не могут обеспечить даже собственную безопасность. Поэтому Трамп затеял эти пляски с Гренландией", - добавил эксперт.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. В конце января Трамп заявил в интервью каналу Fox Business, что США в рамках сделки по Гренландии смогут размещать на острове столько баз и оборудования, сколько захотят.
