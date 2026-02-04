https://ria.ru/20260204/tramp-2072069393.html
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку CNN и обвинил ее во лжи, объяснив это отсутствием улыбки. РИА Новости, 04.02.2026
сша
Трамп отчитывает журналистку CNN, потому что она мало улыбается
Трамп пожаловался, что дела мешают ему изучать материалы по Эпштейну, и отчитал журналистку CNN, потому что мало улыбается.
