Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
01:47 04.02.2026 (обновлено: 11:15 04.02.2026)
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается
Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку CNN и обвинил ее во лжи, объяснив это отсутствием улыбки.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, поскольку она никогда не улыбается

Трамп обвинил журналистку CNN во лжи, объяснив это отсутствием улыбки

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистку CNN и обвинил ее во лжи, объяснив это отсутствием улыбки.
"Вы - худший репортёр. У CNN нет рейтингов из-за таких, как вы", – сказал президент США в Белом доме.
"Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы вы улыбались. Я знаю вас уже 10 лет, и ни разу не видел улыбки на вашем лице. Знаете, почему вы не улыбаетесь? Потому что вы не говорите правду", – продолжил Трамп.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
