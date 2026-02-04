https://ria.ru/20260204/tramp-2072069007.html
США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, заявил Трамп
США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, заявил Трамп - РИА Новости, 04.02.2026
США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, заявил Трамп
Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.02.2026
США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, заявил Трамп
Трамп: США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти