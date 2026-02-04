Рейтинг@Mail.ru
США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, заявил Трамп
01:39 04.02.2026
США везут в Техас 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, заявил Трамп
Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.02.2026
2026
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Венесуэльская нефть в объеме 50 миллионов баррелей прямо сейчас направляется в Хьюстон (штат Техас), сообщил президент США Дональд Трамп.
"Мы взяли 50 миллионов баррелей нефти. Прямо сейчас она направляется в Хьюстон", – сказал Трамп в Белом доме.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает получить сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
